Covid: in E-R ancora quasi 3.500 contagi e 14 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 27 DIC - Nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati 3.482 nuovi positivi, individuati sulla base di circa 23mila tamponi. Si contano anche altre 14 vittime: fra loro ci sono una donna di 54 anni morta in provincia di Ravenna e una di 63 in quella di Forlì-Cesena. I casi attivi salgono a 57.719, ma cresce (98,3%) anche la percentuale di chi è in isolamento domiciliare perché non necessità di cure particolari: in terapia intensiva ci sono infatti 107 pazienti come ieri, mentre negli altri reparti Covid i ricoverati sono 1.236 (49 in più di ieri).

Fra i nuovi positivi l'età media è di 36,1 anni e 1.355 sono asintomatici. La provincia di Bologna, con 857 casi è quella, in termini assoluti, con i numeri più alti, seguita da Modena (727) e Rimini (412). In provincia di Ferrara sono morte cinque prsone, tre in quella di Forlì-Cesena, due a Bologna, una a Reggio Emilia, Modena, Parma e Ravenna. (ANSA).