Vaccini: Bologna non si ferma, cittadina porta cioccolatini

Non si ferma neppure a Natale l'attività dell'hub vaccinale della Fiera di Bologna, dove oggi sono in corso 720 immunizzazioni. In mattinata il centro è stato visitato dall'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini e dal direttore dipartimento Sanità pubblica dell'Ausl, Paolo Pandolfi, che hanno salutato e fatto gli auguri agli operatori sanitari e alle persone in fila per la vaccinazione.

Anche una cittadina ha voluto ringraziare il personale al lavoro, portando cioccolatini: "Volevo portare qualcosa ai medici il giorno di Natale, mi sembrava un gesto normale.

Pensavo lo facessero un po' tutti, è un segno di gratitudine.

Volevo ringraziarli, lavorare anche durante le feste. E' il minimo", ha detto la donna. (ANSA).