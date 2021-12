Smog: rientra l'allerta in Emilia-Romagna

Rientra l'allerta smog in tutte le province dell'Emilia-Romagna. Da oggi, 25 dicembre, le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 4) nei comuni Pair e gli altri provvedimenti emergenziali, non saranno più attivi. Il prossimo bollettino sarà emesso il 27 dicembre. (ANSA).