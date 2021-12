Fienile a fuoco nel Reggiano, distrutte 300 rotoballe

Un fienile è andato a fuoco nella notte a Castellarano (Reggio Emilia), dove intorno alle 2 sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. In via Barcaroli, per cause ancora in corso di accertamento, è bruciato l'intero edificio, di proprietà di un reggiano ma in uso a un'azienda agricola di Sassuolo: le fiamme hanno distrutto 300 rotoballe di fieno e una vecchia auto, danneggiando anche l'edificio.

I danni sono in corso di quantificazione e sono atto accertamenti del nucleo operativo di Castelnovo Monti con i carabinieri di Castellarano. (ANSA).