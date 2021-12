Ferito a coltellate a Modena, Polizia ferma presunto autore

La squadra mobile della Questura di Modena ieri sera ha fermato un ghanese di 49 anni, ritenuto il responsabile dell'accoltellamento di un 41enne originario del Sudan, ferito ieri mattina e ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni sono in via di miglioramento.

La vittima è stata soccorsa ieri mattina a una fermata dell'autobus di via Guarini, colpita da più fendenti. Il movente sarebbe da ricercare in una possibile rivalità fra i due, legata a una donna. (ANSA).