Donatore a cuore fermo a Forlì, 10 casi in Romagna nel 2021

Eseguito a Forlì, all'ospedale Morgagni-Pierantoni, un altro prelievo di organi e tessuti da donatore a cuore fermo. Grazie alla generosità dei familiari di un paziente morto per cause naturali, spiega l'Ausl Romagna, è stato possibile realizzare il prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico grazie alla collaborazione tra le unità operative di Anestesia e Rianimazione degli Ospedali di Forlì e Cesena (direttore dottor Vanni Agnoletti).

Il caso, che segue altri analoghi portati a termine negli ultimi tre anni a Forlì, si aggiunge a quelli eseguiti quest'anno negli ospedali di Cesena e di Rimini. Sono state infatti complessivamente dieci le donazioni di questo tipo realizzate in Romagna nel corso del 2021, cinque a Rimini, quattro a Cesena, una a Forlì.

"Pur trattandosi di numeri apparentemente non elevati - spiega l'Ausl - si tratta in realtà di un risultato eccezionale in questa tipologia di donazione organi, al momento realizzata in Italia in pochi ospedali e in sole sette Regioni. Si tratta infatti di una procedura molto complessa da realizzare per le elevate competenze richieste, ma al tempo stesso di grande importanza per aumentare le donazioni e conseguentemente le possibilità di ridurre i lunghi tempi di attesa e il rischio di morte per i pazienti in lista per un trapianto.

Nel 2021, nonostante le problematiche legate alla pandemia, col suo impatto sulle attività ospedaliere, i dieci casi realizzati sono il doppio di quelli del 2020". (ANSA).