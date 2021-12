Nsc chiede di entrare nell'Osservatorio sui suicidi

Il Nuovo Sindacato Carabinieri chiede di entrare nell'Osservatorio permanente sul fenomeno suicidario tra gli appartenenti alle Forze di Polizia. Nsc si fa promotore di un'istanza al ministero dell'Interno a cui si sono associate altre 18 sigle sindacali, osservando con attenzione, come riferisce la presidente Monica Giorgi "l'evoluzione giudiziaria dei fenomeni suicidiari" e "non può far a meno di evidenziare come anche il Tribunale di Catania già nella sentenza del 30 maggio 2018 avesse già affermato ed evidenziata la stretta correlazione tra stress lavorativo e suicidio del lavoratore".

Nell'istanza si chiede di entrare nell'Osservatorio per verificare, "anche con l'ausilio di strutture e professionalità terze rispetto alle Amministrazioni interessate, se i datori di lavoro pongano in esecuzione le azioni necessarie (e obbligatorie) a garantire la tutela della salute, la prevenzione dei rischi nonché l'analisi della valutazione dello stress lavoro correlato allo svolgimento di mansioni e attività particolarmente gravose quali quelle di Polizia e di sicurezza per tutti i cittadini italiani". (ANSA).