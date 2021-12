Morto ex assessore di Bologna, il medico Gian Paolo Salvioli

Gian Paolo Salvioli, ex assessore alla Salute e all'ambiente del Comune di Bologna durante la giunta Guazzaloca, è morto all'età di 86 anni. Salvioli, nato a Siena il 29 agosto del 1935, è stato professore ordinario di pediatria all'università di Bologna dal 1979 al 2010. Autore di più di 500 pubblicazioni scientifiche sui temi, tra gli altri, della neonatologia e dell'infettivologia pediatrica, l'ex assessore, specializzato in clinica pediatrica nel 1961, ha lavorato al Sant'Orsola, dirigendo sia la scuola di specializzazione in puericultura e igiene infantile, che il dipartimento di scienze pediatriche. Il 2 giugno del 1989 Salvioni aveva ricevuto dall'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, il titolo di Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. (ANSA).