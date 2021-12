Vaccini: in E-R centri aperti anche a Natale e Capodanno

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - La campagna vaccinale, in Emilia-Romagna, non si ferma per le festività: i centri vaccinali saranno infatti aperti anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Le Aziende sanitarie, accogliendo l'invito della Giunta regionale a mantenere il massimo impegno per incrementare il numero delle vaccinazioni, si sono già organizzate per assicurare almeno un punto vaccinale aperto in ciascuna provincia il 25, 26 dicembre e 1 gennaio. "É fondamentale - dice l'assessore alla anità Raffaele Donini - continuare a vaccinare senza sosta, a maggior ragione nel pieno di questa ondata pandemica. Per questo abbiamo chiesto alle nostre Aziende di mantenere il massimo impegno organizzativo e di cogliere ogni occasione utile per incrementare il numero delle vaccinazioni, anche nelle giornate delle Festività ormai imminenti, per tutte le fasce d'età e per tutte le fasi del ciclo, dalla prima alla terza dose. Siamo consapevoli dello sforzo e del sacrificio richiesto, ma è importante incrementare ulteriormente il ritmo delle somministrazioni, con l'auspicio che uno scatto in avanti possa riuscire a mitigare nelle prossime settimane la diffusione del virus e i ricoveri in ospedale". (ANSA).