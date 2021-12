Smog: prosegue l'allerta a Bologna e in Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - Ulteriore proroga, fino a venerdì 24 dicembre, dell'allerta smog a Bologna e nelle province emiliane dove in tutte le province continuano le misure emergenziali per contenere le sostanze inquinanti in atmosfera.

Misure revocate invece, per Ferrara e le province romagnole. Lo comunica il bollettino di Arpae.

Le misure emergenziali sono previste dal Piano regionale integrato per l'aria e scattano al superamento dei limiti di Pm10 per il giorno di controllo e, sulla base del meccanismo predittivo, considerando le previsioni per i due giorni successivi. Prevedono, fra l'altro, lo stop anche dei veicoli Diesel Euro 4 tra le 8.30 e le 18.30. Si aggiungono l'abbassamento delle temperature medie del riscaldamento fino a un massimo di 19 gradi nelle abitazioni private e 17 gradi negli spazi commerciali e ricreativi. (ANSA).