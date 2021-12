Dipendenti in Cig Covid ma al lavoro,sanzionata azienda faentina

(ANSA) - RAVENNA, 22 DIC - Sebbene ufficialmente in cassa integrazione Covid, 22 dipendenti sono risultati al lavoro per un totale di 388 ore. È quanto la guardia di Finanza di Ravenna ha scoperto durante le verifiche in una società faentina. I controlli amministrativi, scattati nell'ambito di una specifica analisi elaborata dal nucleo speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie delle Fiamme Gialle, si sono concentrati sulla società in questione la quale aveva ottenuto i fondi della cassa integrazione guadagni e dell'assegno Covid-19 erogato dal Fis-Fondo di Integrazione Salariale per numerosi lavoratori impiegati come trasportatori e facchini.

Gli approfondimenti investigativi dei finanzieri della Compagnia di Faenza, anche grazie all'analisi di alcuni file estrapolati dai computer aziendali, hanno permesso di individuare documentazione extracontabile sulla presenza lavorativa per 22 dipendenti. Alla fine l'amministratore della società è stato sanzionato e le sue condotte sono state segnalate all'Inps per il recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa. (ANSA).