Cliente senza Green pass consuma dentro al locale, multato

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - Stava bevendo un calice di prosecco dentro il locale, sebbene fosse sprovvisto del 'Super Green pass': i Carabinieri hanno così multato sia il cliente che il barista. E' successo ieri sera a San Lazzaro, nel Bolognese, nell'ambito dei servizi per verificare il rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del Covid19.

Nella cittadina, i militari dell'Arma hanno controllato 5 esercizi pubblici e 25 persone. L'unica irregolarità ha riguardato l'avventore che si trovava seduto a un tavolo all'interno del locale, risultato privo della certificazione necessaria. La sanzione di 400 euro è scattata sia per il cliente che per il barista che non lo aveva controllato. Tutte le altre persone erano in possesso di regolare certificazione.

Questa attività di controllo -fanno sapere i Carabinieri- proseguirà e sarà rafforzata durante le prossime festività natalizie. (ANSA).