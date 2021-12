Ricercato da 7 anni rintracciato a un funerale nel Bolognese

Ricercato da sette anni, è stato rintracciato a un funerale dai carabinieri, che lo hanno individuato perché era in possesso di un paio di auricolari Airpods rubati. E' successo ieri a Budrio, nel Bolognese, dove i militari hanno arrestato un 32enne di origine moldava che risultava irreperibile dal 2014. A tradirlo sono stati gli auricolari di un milanese, derubato mentre assisteva a una partita del Milan a San Siro. Tramite il sistema di localizzazione dell'Iphone, ha scoperto che i suoi Airpods erano a Budrio: ha avvisato i carabinieri che hanno poi raggiunto il luogo indicato, dove l'uomo stava partecipando a una cerimonia funebre. Oltre all'accusa di ricettazione per il possesso degli auricolari rubati, identificando il 32enne si è scoperto che aveva a carico un ordine di carcerazione per vari reati commessi nel Milanese. (ANSA).