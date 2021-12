Covid: E-R, altri 19 morti e ancora oltre duemila positivi

Altre 19 persone sono morte in Emilia-Romagna per le conseguenze del Covid-19, dai 72 ai 96 anni. I nuovi contagi superano ancora quota duemila (2.179 in più) mentre i ricoveri sono stabili: 107 in terapia intensiva (+6), 1.084 quelli negli altri reparti Covid (-2).

I nuovi positivi sono stati registrati su 42.713 tamponi, 990 sono asintomatici e l'età media è 37 anni. In testa alle province c'è Bologna con 508 casi compreso il circondario Imolese, poi Modena con 421 casi.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.132 in più, i casi attivi 44.364 (+1.028), il 97,3% in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi. (ANSA).