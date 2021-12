2022 al Mic di Faenza con Gioia di ber, Caruso e Chini

(ANSA) - FAENZA, 21 DIC - Mostre prodotte dal Museo o costruite in collaborazione con importanti istituzioni internazionali; il ritorno di Argilla Italia, mostra mercato dell'artigianato artistico internazionale, dal 2 al 4 settembre; il riallestimento della sezione dedicata all'arte greco, romana, etrusca. Sono tra i programmi per il prossimo anno del Museo delle ceramiche di Faenza (Mic), che chiude il 2021 con la messa on line del nuovo sito web, che si presenta con nuova interfaccia grafica, sempre collegata ai social, uno shop on line e una grande attenzione all'esposizione digitale delle collezioni tramite foto, video e tour virtuali.

Il nuovo anno si apre con il proseguimento fino al 30 aprile della mostra 'Gioia di Ber', oltre 200 ceramiche per raccontare come sono cambiati gli usi e costumi del convivio dall'antichità classica al design, cui sono collegate conferenze, visite guidate, laboratori per le famiglie e attività didattiche per le scuole. Da fine maggio a settembre si prosegue con un'antologica dedicata a Nino Caruso, realizzata in collaborazione con il Momak di Kyoto: più di un centinaio di pezzi, a documentare la sua poliedrica attività tra scultura, produzione industriale e allestimenti monumentali. Da fine ottobre a maggio 2023 il Mic proporrà poi una mostra su Galileo Chini, protagonista dell'epoca liberty che seppe adattare la sua poetica alle mode dell'epoca, attento alla decorazione: in mostra un centinaio di pezzi delle varie fasi di attività dell'artista, dagli eleganti manufatti dell'Arte della Ceramica di Firenze (1896-1902) alle ceramiche più sperimentali della Manifattura di Borgo San Lorenzo. Infine a novembre, per celebrare la Giornata del contemporaneo indetta da Amaci, il Mic presenterà 'Fragments', una mostra di Salvatore Arancio che intende investigare sul restauro e la conservazione della ceramica. (ANSA).