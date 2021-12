Una volpe a Ingegneria a Bologna, affidata a centro Monte Adone

Ci sono voluti quattro giorni, e alcuni bocconi di mortadella, per catturare una volpe, bisognosa di cure perché affetta da rogna silvestre, che si aggirava da martedì scorso a Bologna, nel giardino della Facoltà di Ingegneria a porta Saragozza.

Dopo il primo sopralluogo, gli agenti della polizia locale della Città metropolitana, in accordo con il Centro recupero fauna selvatica di Monte Adone, hanno infatti deciso di posizionare una gabbia di cattura con esca. Grazie alla collaborazione del personale della facoltà e al controllo della gabbia, la volpe venerdì pomeriggio è stata recuperata.

L'esemplare, in condizioni critiche, è stato portato dal veterinario per le prime cure e poi affidato agli operatori del Centro recupero di Monte Adone che appena possibile lo riporteranno nel suo habitat naturale. (ANSA).