Musica: il Concerto di Natale 'Serenissima Musa' a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - Il Museo San Colombano - Collezione Tagliavini di Bologna chiude l'anno, il 21 dicembre, con il Concerto di Natale 'Serenissima Musa', protagonista l'ensemble barocco Concerto Scirocco. Fin dalla nascita, nel 2009, il Concerto Scirocco si dedica allo studio e all'esecuzione di musica rinascimentale e barocca su strumenti antichi.

I membri del gruppo, giovani artisti che si sono conosciuti durante gli studi alla Schola Cantorum di Basilea, cercano di coniugare la creatività personale con la consapevolezza delle pratiche esecutive storiche acquisite attraverso una lunga esperienza nel mondo della musica antica.

Il programma che l'ensemble proporrà a Bologna comprende musiche di compositori attivi a Venezia nel XVII secolo, una delle più importanti capitali musicali dell'epoca. Illustri maestri come Claudio Monteverdi, Alessandro Grandi, Giovanni Picchi, Natale Monferrato e molti altri lavorarono nei centri musicali della Serenessima come organisti, cantori, direttori di coro con la Basilica di San Marco a fare da fulcro artistico. A questi si aggiunsero poi Giovanni Legrenzi, Francesco Cavalli, Giovanni Battista Fontana, Giovanni Antonio Rigatti.

Con la voce del soprano Sonia Tedla Chebreab, il violino di Alfia Bakieva, i flauti di Giulia Genini, il violone di Luca Bandini, l'organo di Michele Vannelli e i cembali di Catalina Vicens, si ascolteranno tra gli altri il Laudate Dominus di Monteverdi, il Regina Coeli di Rigatti e Sonate per violino, Canzoni, Mottetti e varie altre composizioni adatte allo spirito natalizio. L'ingresso è gratuito con l'obbligo della mascherina e del green pass rafforzato. (ANSA).