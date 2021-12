Ultraleggero contro casa a Modena, morto il pilota

Il pilota dell'ultraleggero che questa mattina si è schiantato contro il tetto di una casa di campagna disabitata ad Albareto, alle porte di Modena, è morto nell'incidente. Lo hanno constato i soccorritori intervenuti sul posto. L'uomo dovrebbe essere l'unica vittima. Non è ancora chiaro da dove sia partito l'ultraleggero. Tra le cause dello schianto, avvenuto intorno a mezzogiorno, potrebbe esserci la nebbia, presente stamattina in zona.