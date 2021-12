L'Orchestra Bruno Maderna per il concerto di Natale a Forlì

(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - L'Abbazia di San Mercuriale a Forlì ospiterà, il 21 dicembre alle 21, il concerto di Natale dell'Orchestra Bruno Maderna e dei Cori San Paolo e Cappuccini diretti da Enrico Pollini, nell'ambito della rassegna autunnale Insieme alla Musica organizzata dall'Associazione Forlìmusica.

Il programma prevede l'esecuzione di brani tradizionali natalizi per coro e orchestra alternate a musiche di Mozart, Händel e Brahms. Fra gli scopi che animano l'attività di ForlìMusica c'è anche quello di incentivare lo studio della musica e coinvolgere i giovani studenti nelle produzioni orchestrali; per questo, accanto ai professori d'orchestra e ai coristi ci saranno giovani studenti dell'Istituto Musicale 'Angelo Masini' e del Liceo Artistico e Musicale Statale 'Antonio Canova' di Forlì.

Come da tradizione il concerto sarà ad ingresso gratuito con la possibilità di offerta libera.

Quest'anno si è scelto di destinare il ricavato della serata all'Associazione della Croce Rossa Italiana e alla Cooperativa sociale CavaRei, due realtà molto attive sul territorio forlivese a favore dei più bisognosi, che si aggiungono alla rete di amici e collaboratori che ForlìMusica sta coltivando nell'intento di creare, attraverso la musica, un dialogo e uno scambio con i cittadini e le diverse associazioni che abitano la città. (ANSA).