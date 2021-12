Capodanno: Modena, concerto a teatro con Colapesce-Dimartino

L'arrivo del 2022 si festeggia al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena con il brindisi di mezzanotte sulle note del concerto dei cantautori Colapesce e Dimartino. L'appuntamento è stato confermato dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli in una conferenza stampa: gli appuntamenti di fine anno proseguiranno fino al 2 gennaio con il Duomo che prende vita tra luci e colori e spettacoli di circo contemporaneo con il Teatro nelle foglie al parco Ferrari. "E quindi uscimmo a riveder le stelle" è il titolo e motivo ispiratore del cartellone, che chiude anche l'anno delle celebrazioni dantesche, riprendendo l'ultimo verso dell'Inferno, quando il poeta e Virgilio risalgono all'aperto sotto un cielo notturno e stellato. Il programma è stato promosso dal Comune con il contributo di Fondazione di Modena e la direzione artistica di Ater Fondazione. Alle 17.30 del 31 dicembre, prima proiezione sul lato del Duomo che affaccia su piazza Grande del videomapping realizzato dal light designer Carlo Cerri, che condurrà il pubblico in un viaggio di luce "dove la percezione di chi guarda è stimolata dall'illusione di un reale che va oltre il reale". La proiezione sarà ripetuta a intervalli regolari fino al 2 gennaio. Alle 22.30, al Teatro Comunale, l'attrice Lucilla Giagnoni racconterà l'ultimo canto dell'Inferno "come viatico per lasciarsi alle spalle le difficoltà del 2021 e aprire alla speranza per il 2022"; a seguire, saliranno sul palco Colapesce-Dimartino, consacrati quest'anno dal Festival di Sanremo con il singolo "Musica leggerissima".

L'ingresso alla serata è gratuito, con biglietto nominativo e posto assegnato, con l'obbligo di Green pass rafforzato e di indossare la mascherina per tutta la durata dello spettacolo.

Informazioni sulle modalità di partecipazione sui siti www.comune.modena.it/capodanno2022 e www.ater.emr.it. (ANSA).