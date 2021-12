Calcio: anche Cesena diventa americano, 60% a Lewis-Aiello

(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - Anche il Cesena Calcio diventa americano. E' stato infatti perfezionato il passaggio delle quote del club, attualmene in serie C, da Holding Cfc Spa in favore di Jrl Investment Partners Llc, società controllata da Robert Lewis e John Aiello con l'appoggio di un gruppo di imprenditori americani.

A seguito dell'operazione, conclusa a Cesena davanti al notaio Marco Maltoni, i 28 soci azionisti di Holding Cfc Spa continueranno a detenere il 40% della società e affiancheranno in continuità Aiello e Lewis nel nuovo percorso di sviluppo societario e sportivo.

Il nuovo assetto societario vedrà Lewis dividere la carica di copresidente con Aiello, oltre a ricoprire l'incarico di ceo.

Specifiche deleghe saranno assegnate al consigliere Gianluca Padovani. Il nuovo cda sarà composto da Lewis, Aiello, Padovani, Lorenzo Lelli, già membro all'interno del precedente consiglio, e Massimo Agostini.

Cesena FC è nato ufficialmente nel 2018 dopo il fallimento dell'Ac Cesena, club fondato nel 1940 e che ha disputato tredici stagioni in Serie A, con la più recente nel 2014. (ANSA).