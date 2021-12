Amianto: docente morta, ministero condannato a risarcire

Il tribunale del Lavoro di Bologna condanna il ministero dell'Istruzione al risarcimento di un danno da 930.258 euro per la morte nel 2017 di una docente, Olga Mariasofia D'Emilio, di mesotelioma per esposizione ad amianto nella scuola in cui lavorava. Ne dà notizia l'Ona (Osservatorio nazionale amianto), spiegando che si tratta della prima condanna del Miur per la presenza di amianto negli istituti scolastici.

Alla docente il 17 maggio del 2002 è stato diagnosticato il mesotelioma per l'esposizione alla fibra killer durante l'insegnamento nelle strutture e nei laboratori di chimica e fisica della Scuola Media Farini di Bologna. (ANSA).