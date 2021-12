Covid: E-R; 2.500 nuovi casi, altri 16 decessi

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - Sono 2.500 - 489.665 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 30.404 tamponi eseguiti. Dei nuovi contagiati, 1.048 sono asintomatici individuati grazie alle attività di tracciamento e screening. L'età media è 38,5 anni. Sul fronte territoriale in testa, con 445 nuovi casi il Bolognese, seguito dal Reggiano (420), dal Modenese (353), dal Riminese (308), dal Ferrarese (191), dal Ravennate (188), dal Cesenate (174), dal Parmense (170), dal Forlivese (108), dal Piacentino (90) e dal Circondario Imolese con 53.

I guariti, da ieri, sono 780, per un totale di 433.990 persone mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 1.704 in più a quota 41.668: quelli in isolamento a casa, sono complessivamente 40.533, il 97,2% del totale.

Calano di 4 unità, a quota 103, i ricoverati in terapia intensiva ed aumentano di 46 unità, a quota 1.032 quelli negli altri reparti Covid mentre si registrano 16 nuovi decessi: uno a Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Rimini; due a Ravenna e Ferrara; tre a Parma e Bologna mentre due riguardano persone residenti fuori regione: uno registrato dall'Ausl di Piacenza e l'altro dall'Azienda sanitaria di Ferrara. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i morti sono stati 14.007.

Quanto alla campagna vaccinale, al primo pomeriggio sono state somministrate complessivamente 8.020.760 dosi; sul totale sono 3.587.412 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale mentre le terze dosi sono 1.023.627. (ANSA).