'Videomapping' in piazza chiude anno Parma Capitale Cultura

(ANSA) - PARMA, 18 DIC - Il Palazzo del Governatore, in piazza Garibaldi a Parma, si veste di luci e immagini in '3d' per emozionare, coinvolgere e narrare con colori e suoni. Un evento spettacolare di 'video mapping projection' voluto dal Comune per celebrare la città in occasione del Natale attraverso storia, arte, musica, tradizioni, e chiudere l'anno di Parma Capitale della Cultura 2021. Le proiezioni, della durata di circa sei minuti ciascuna, sono in programma dal 19 al 22 dicembre, nel pomeriggio.

Il progetto creativo e la realizzazione tecnica è a cura di Area Italia, già protagonista del video mapping proiettato in ottobre sulla facciata di San Francesco del Prato in occasione della consacrazione della chiesa. Tra le immagini ne verranno proiettate alcune concesse dal Complesso Monumentale della Pilotta-Ministero della Cultura.

"Celebreremo la bellezza della nostra città - anticipa l'assessore al Turismo, Cristiano Casa - attraverso immagini che ne racconteranno la storia, le tradizioni, l'arte e le eccellenze, rievocando anche personaggi importanti che hanno fatto di Parma una città centrale nella storia dell'Italia. Un evento originale che si svolge in uno dei periodi più suggestivi dell'anno come il Natale, rendendolo ancora più magico. Il videomapping vuole essere un regalo speciale alla città, un bel ricordo legato alla straordinaria esperienza di Parma Capitale Italiana della Cultura". (ANSA).