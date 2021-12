Rapper arrestato in diretta Instagram, ora torna in libertà

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - A fine novembre era stato arrestato dalla Polizia e le fasi dell'arresto erano state trasmesse anche da una diretta di dieci minuti sul suo profilo Instagram, con la polizia arrivata a casa sua per portarlo in carcere, mentre scorrevano centinaia di commenti dei fan. Lui è Mehdi El Marbouh in arte Medy Cartier, rapper italo-marocchino 20enne, nato a Bologna, con milioni di visualizzazioni alle sue canzoni su tutte le piattaforme. Da ieri è tornato libero: è stata infatti accolta l'istanza presentata dal suo avvocato difensore, il penalista Savino Lupo, e Medy è potuto uscire dal carcere minorile del Pratello.

E' stata accolta l'impostazione della difesa, che gli ha consentito di ottenere una diminuzione di sei mesi (grazie alla continuazione) rispetto alla scadenza originaria e riacquistare quindi la libertà. Era stato arrestato per un cumulo di pene, reati commessi da minorenne. In passato, sui social, Medy, considerato un talento emergente del rap, aveva raccontato della sua adolescenza difficile, di un periodo già trascorso in carcere. E aveva dedicato un brano, 'Chiamare', a tutti i ragazzi che finiscono negli istituti penitenziari minorili. Ieri il rapper ha esultato, postando foto del suo ritorno a casa e, tra l'altro, un messaggio: "Ero in carcere ero in pausa, non concepivo cosa ci fosse fuori. Non ho mai vissuto e non vivrò mai di favole. Penso che chiunque sia stato lì si sia anche stancato di parlarne, ho vissuto altro, ormai sono abituato.

Quel buco è casa mia, Cella 1 è casa mia. Non giudicate mai un libro dalla copertina".

"E' stata una bella esperienza, non solo professionale, ma anche umano, rappresentare questo giovane artista che umanamente, oltre che artisticamente, ha tanto da dare, oltre che dire", ha commentato l'avvocato Lupo. (ANSA).