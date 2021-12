Porsche precipita da ponte, feriti madre e figlio

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - Madre e figlio di 79 e 42 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto verso le 23 di ieri in via Toscana, periferia di Bologna.

Viaggiavano su una Porsche, condotta dall'uomo, che dopo uno scontro con un bus della linea 13, ha sbandato, abbattendo la protezione del ponte che sovrasta il torrente Savena, per poi precipitare sull'argine del corso d'acqua facendo un volo di una ventina di metri.

I due occupanti della macchina sono stati recuperati dai vigili del fuoco e affidati al 118, che li ha trasportati all'ospedale Maggiore dove sono stati ricoverati, entrambi con prognosi riservata. Nessun ferito a bordo del bus, mentre sull'auto i soccorritori hanno trovato e portato in salvo anche un cane, un maltese, rimasto illeso nello schianto.

Da una prima ricostruzione, entrambi i veicoli viaggiavano in direzione Bologna e, all'altezza del ponte, la Porsche avrebbe tentato di sorpassare l'autobus: nella manovra di rientro c'è stata la perdita di controllo e l'urto contro lo stesso bus e contro il parapetto. Entrambi i conducenti saranno sottoposti, come da prassi, agli accertamenti alcolemici e tossicologici.

Per i rilievi è intervenuta la polizia locale. (ANSA).