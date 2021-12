Droga: dosi 'coca' simili a tortellini sequestrate a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - A prima vista sembravano tortellini, ma erano dosi di cocaina. La polizia ne ha sequestrata più di due etti a Bologna in un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di tre persone, accusate di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nei guai sono finiti una coppia di conviventi di origine campana, lui 31 anni e lei 25 anni, e un bolognese di 34 anni, tutti incensurati.

Gli investigatori della squadra mobile hanno perquisito il loro appartamento, in zona Mazzini, dopo alcune segnalazioni di un 'viavai' sospetto. Nella camera da letto della coppia hanno trovato 116 dosi di 'coca', per circa 60 grammi. Ulteriori 160 grammi della stessa sostanza sono stati sequestrati al bolognese, che aveva anche un migliaio di euro in contanti.

