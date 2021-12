Carabinieri-sciatori a controllo delle piste nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 18 DIC - Aperta la stagione invernale ci sono anche i Carabinieri a vegliare sulle piste da sci dell'Emilia-Romagna. Sull'Appennino reggiano, a prestare opera di soccorso e vigilanza sono, i Carabinieri-sciatori della stazione di Collagna e Ramiseto, dotati anche di motoslitta. Dal 12 dicembre sono impegnati a garantire la sicurezza degli appassionati di sport invernali, vigilando sul rispetto delle regole di sicurezza, intervenendo su incidenti e infortuni per ricostruirne la dinamica ed accertare responsabilità civili e penali, prestando opera di soccorso e salvataggio.

Si tratta di militari qualificati, le cui competenze e capacità si differenziano da quelle dei Carabinieri impiegati nei generici servizi di vigilanza in località turistiche invernali. Dall'inizio dell'attività i militari reggiani hanno già effettuato 7 interventi, sia a persone in difficoltà che a sciatori infortunati.

I Carabinieri sciatori - assieme al personale della Croce Rossa che da diversi anni svolge analogo servizio - saranno impegnati sulle piste anche nelle prossime settimane. (ANSA).