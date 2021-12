Waves Orchestra, installazione all'ex Lavatoio di Cesenatico

Apre al pubblico domenica 19 dicembre a Cesenatico (ore 18) 'Waves Orchestra', installazione site-specific di Anonima/Luci e Katatonic Silentio, ideata e realizzata dall'associazione Magma in collaborazione con il Comune, con l'intento di valorizzare lo storico edificio dell'Ex Lavatoio, nell'ambito del progetto 'Revival' cofinanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia dell'Unione Europea.

'Waves Orchestra' è una macro installazione luminosa e sonora che il pubblico potrà fruire dall'esterno, attraverso le vetrate. L'intervento di Anonima/Luci prevede l'utilizzo di una matrice di 180 laser con circuiti costruiti su misura e un setup di spazializzazione in esterno dell'intervento sonoro di Katatonic Silentio. In occasione dell'opening, la sound artist dialogherà con lo spazio dell'Ex Lavatoio attraverso l'utilizzo di fonti sonore multiple e differenziate tra loro, "quasi come si trattasse di un'orchestra: le singole parti sono indipendenti tra loro ma allo stesso tempo concorrono alla creazione di un unicum coeso". L'installazione proseguirà fino al 16 gennaio, accompagnata da un sonoro prodotto da Katatonic Silentio.

L'intervento ha sede poco distante dal Porto Canale che nel periodo natalizio ospita il tradizionale presepe galleggiante, instaurando così un dialogo fra tradizione e contemporaneità in un periodo di grande affluenza per la località della riviera romagnola. (ANSA).