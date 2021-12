Premi: Sindaco Bologna consegna 'Turrita d'argento' alla Ducati

"La passione e la determinazione da sempre contraddistinguono l'azienda bolognese. Portare alta la bandiera della Ducati, significa portare alta quella della città di Bologna nel mondo". E' un passaggio della motivazione con cui il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha consegnato all'amministratore all'amministratore delegato della Ducati, Claudio Domenicali, e a Luigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse, la Turrita d'argento conferita all'azienda.

"La scelta di conferire due Turrite d'argento a inizio mandato, sono sindaco da due mesi, la turrita alla Ducati e quella consegnata ieri al Rettore uscente Francesco Ubertini ora presidente di Cineca, ha un significato. Le due turrite simboleggiano dove Bologna ha saputo arrivare e dove vuole andare nel futuro. L'università e Ducati sono due comunità in cui lavorano e si formano migliaia di persone e sono due simboli dell'eccellenza bolognese e del Made in Italy nel mondo. Questo marchio ha un valore immenso nel mondo anche per la memoria storica: ricordo sempre che il nome da partigiano del Sindaco Dozza era Ducati". Al termine della cerimonia il sindaco ha visitato la fabbrica. (ANSA).