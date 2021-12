Manomette scooter poi interviene come riparatore, denunciato

Si era specializzato nel truffare scooteristi rimasti in panne, ma è stato identificato e denunciato dalla Polizia Stradale di Rimini. Il giovane, secondo le denunce alla polizia, era in attività da circa un mese riuscendo sempre a farla franca. Il suo metodo era semplice, prima manometteva lo scooter parcheggiato e quando il proprietario tentava di metterlo in moto senza riuscirci interveniva fingendosi un semplice passante con la capacità di un meccanico e si faceva pagare il servizio fino a 50 euro.

Numerose le segnalazioni da parte degli esercenti di officine meccaniche specializzate per l'incremento di riparazioni per danni del tutto simili che non erano causati da malfunzionamenti, ma da una evidente dolosa asportazione di parti elettriche del ciclomotore. All'ennesimo tentativo di truffa, si è trovato ad assistere un agente della Polizia Stradale libero dal servizio che ha subito identificato il responsabile denunciato quindi per furto aggravato, danneggiamento e truffa. (ANSA).