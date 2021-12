Covid: nuovo balzo dei contagi in E-R, ancora 15 morti

Sono 2.507 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore: sono ben 500 in più di ieri. Era dal 20 marzo che non si registravano dati così alti. Sono stati individuati sulla base di oltre 40mila tamponi, l'età media dei contagiati è di 39,4 anni e circa il 40% (1.003) sono asintomatici. Si contano ancora 15 vittime, di età compresa fra i 76 e i 97 anni, ma i ricoverati sono in, seppur leggero, calo.

I casi attivi salgono a 38.184, ma sale anche la percentuale dei contagiati che sono in isolamento a casa, perché non necessitano di cure ospedaliere: il 97,1%. In terapia intensiva, infatti, ci sono 102 pazienti ricoverati, 4 in meno di ieri e 989 negli altri reparti Covid (-1).

Quattro persone sono morte in provincia di Bologna e di Modena, due a Ravenna e Forlì-Cesena, una nel Piacentino, nel Reggiano, e nel Ferrarese. In termini assoluti l'aumento maggiore dei contagi si registra in provincia di Bologna con 600 casi (74 dei quali nell'Imolese), seguita da Modena (374) e Reggio Emilia (353). (ANSA).