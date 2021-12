Mostre: 'Volumi narranti', Ferrara celebra Sergio Zanni

Ferrara celebra uno dei suoi artisti più noti e apprezzati con la personale 'Sergio Zanni.

Volumi narranti', organizzata al Padiglione d'Arte Contemporanea dal Servizio Musei d'Arte del Comune di Ferrara e dalla Fondazione Ferrara Arte e aperta al pubblico dal 17 dicembre al 6 marzo. "Zanni - commenta Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione - ha saputo interpretare al meglio Ferrara, quale città del silenzio, immaginandosela come una terra di viandanti.

I suoi personaggi percorrono luoghi immaginari alla scoperta di quello che non esiste, ecco perché si può definire un 'esploratore del sogno'".

La mostra è allestita in uno spazio che, dice l'assessore alla cultura Marco Gulinelli, "un domani molto probabilmente accoglierà il Museo Antonioni. Grazie a questa progettualità Ferrara sta sempre più attuando un percorso basato sul centralismo della cultura".

A partire dagli anni Ottanta le opere di Zanni - che, contestualmente, insegna all'Istituto d'Arte 'Dosso Dossi' della sua città (dal 1967 al 1995) - figurano in numerose mostre collettive e personali in Italia e all'estero che lo consacrano come uno dei più significativi e originali interpreti della scultura contemporanea. L'artista, oggi 79enne, persegue una personalissima figurazione: "Il mio mestiere - dice - mi permette viaggi continui alla scoperta di 'terre sconosciute', materializzate in una miriade di personaggi: eremiti, signori della pioggia, assassini, monumenti ai caduti, diavoli, custodi delle pianure, zingare, osservatori, camminatori, palombari, attendisti, figure senza davanti, piloti, cacciatori di nuvole, oblomov, fumatori, pittori di guerra, angeli misteriosi, canti delle sirene, equilibristi, viandanti". Oltre alla selezione di sculture (una quarantina, tra gruppi e figure singole), sono in mostra anche numerosi esempi della produzione pittorica di Zanni, che in tempi recenti ha dedicato una serie di opere ad un soggetto ricco di significati e implicazioni simboliche come l''Albero della conoscenza'. (ANSA).