Incendio in appartamento nel Bolognese, morti 5 gatti

Cinque gatti e un volatile sono morti in un incendio scoppiato nel pomeriggio a Calderara di Reno, nel Bolognese. Le fiamme hanno interessato un'abitazione al piano terra di una palazzina in via San Vitalino, dove i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, insieme al 118, per soccorrere la persona che era in casa. Non è stato possibile invece salvare gli animali domestici. In un altro incendio scoppiato ieri in un appartamento a Imola era morto un cagnolino, rimasto bloccato in casa insieme alla sua anziana proprietaria, portata in salvo dai vigili del fuoco. (ANSA).