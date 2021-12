Famiglia in quarantena, carabinieri portano la spesa a casa

(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - In quarantena per positività al Coronavirus, una famiglia del Piacentino è stata aiutata dai carabinieri che gli hanno portato la spesa a casa. E' successo a San Genesio di Vernasca, dove una donna di 59 anni ha chiesto aiuto: bloccati in casa con lei c'erano il marito 61enne, il figlio disabile di 18 anni e un ospite di 52 anni.

I carabinieri di Fiorenzuola d'Arda hanno attivato la pattuglia in quel momento in circuito - quella della stazione di Lugagnano Val d'Arda - che è andata al supermercato di Castell'Arquato dove la donna telefonicamente aveva lasciato un ordine di spesa. I militari hanno anticipato il pagamento, ritirato le borse delle scorte alimentari e poi hanno provveduto a portare le provviste a casa. "Grazie di cuore per quello che avete fatto e per l'aiuto che ci avete dato", le parole di ringraziamento rivolte ai militari. (ANSA).