Covid: E-R oltre i duemila casi, più di cento in intensiva

Per la prima volta da marzo, i contagi giornalieri in Emilia-Romagna hanno superato quota duemila: nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi casi di positività al Coronsavirus sono stati 2.007, individuati sulla base di oltre 40mila tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano ancora otto morti, tutti sopra gli ottanta anni, mentre.

I ricoverati in terapia intensiva sfondano invece quota 100: sono infatti 106, sette in più di ieri, mentre sono 990 (-9) quelli negli altri reparti Covid.

Il 97% degli attuali casi attivi (37.126) sono in isolamento a casa, perché non necessitano di cure particolari. Dei nuovi positivi, invece, sono 858 gli asintomatici e l'età media è di poco sotto i 40 anni. Le vittime sono due nel Modenese e nel Ferrarese e nella provincia di Forlì-Cesena, uno a Piacenza e nel Ravennate.

In termini assoluti la provincia di Bologna (466, 76 dei quali nell'Imolese) è quella con l'incremento più alto, seguita da Modena (305) e Rimini (281).