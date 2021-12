Cc consegnano a Procura di Bologna la 'Piantina di Falcone'

(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - Il comandante della Legione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, generale di brigata Fabrizio Mari, e il comandante del Gruppo carabinieri Forestale di Bologna, colonnello Aldo Terzi, hanno consegnato questa mattina al procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, l'Albero di Falcone. Si tratta di una piantina di Ficus macrophylla subs.

columnaris, che l'Arma ha ottenuto dalle gemme della pianta storica, simbolo di riscatto civile contro le mafie della città di Palermo, posta all'ingresso di quella che fu l'abitazione di Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo.

Nell'ambito infatti del progetto nazionale 'Un albero per il futuro' sono state duplicate le gemme dell'Albero di Falcone ed i piccoli alberi verranno donati nel tempo anche a tutte le scuole italiane per formare il "grande bosco diffuso della legalità". Le talee sono state curate al Centro nazionale carabinieri per la biodiversità forestale (Cnbf) di Pieve Santo Stefano (Arezzo) ed anche la pianta consegnata alla Procura di Bologna è corredata da una fascetta con Qr Code necessaria per la sua geolocalizzazione ed il conseguente inserimento nel portale www.unalberoperil futuro.it. Per la Procura di Bologna "è un onore per la testimoniare con la pianta il ruolo determinante nella lotta alla mafia del magistrato Giovanni Falcone, il cui esempio deve essere sempre presente". (ANSA).