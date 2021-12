Zaki ringrazia i giornalisti, 'importanti pilastri sostegno'

"Grazie a tutti i giornalisti che sono stati uno dei più importanti pilastri di sostegno per me e per la mia famiglia in questi due anni". Lo scrive Patrick Zaki su Twitter ringraziando i tantissimi reporter e cronisti che in questi 22 mesi hanno dato notizie sul suo conto, sulle udienze e sul processo, in Italia e in Egitto. "Non si sono stancati in questo periodo - sottolinea il ricercatore egiziano dell'Università di Bologna - nel seguire le dozzine di udienze e sopportando la fatica di spostarsi tra i governatorati", in Egitto.

Patrick Zaki è fuori dal carcere da circa una settimana ma ancora sotto processo, con prossima udienza fissata al primo febbraio 2022. Secondo fonti egiziane è nella "black list" del Paese, non può lasciarlo fino ad assoluzione.