Tre giorni di Porretta Soul Festival, dal 27 al 29 dicembre

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Sarà un'edizione speciale per il 'Porretta Soul Festival', la tre giorni dedicata alla black music in programma dal 27 al 29 dicembre, perché la prima in edizione invernale, causa la pandemia, in collaborazione con Umbria Jazz Winter. In cartellone al cinema Kursaal Stan Mosley, Vasti Jackson, Curtis Salgado, Mitch Woods & His Rocket 88's, Terrie Odabi e gli italiani Distretto 51 & The Capric Horns e Barbara Cola e molti altri. Concerti anche nei club e negli alberghi della cittadina termale dell'Appennino bolognese, mercatini, presentazioni di libri, proiezioni e visite guidate alla street art dedicata ai protagonisti della musica soul. Non ci sarà l'atteso Bobby Rush, fermato dalla pandemia, ma sarà presente Vasti Jackson, suo storico collaboratore. Porretta li celebra con un gigantesco murale alto 13 metri, che va ad aggiungersi agli altri 12 dipinti per le strade che stanno trasformando la cittadina in una galleria d'arte all'aria aperta con i volti del Soul. "Salutiamo con grande piacere il ritorno di una manifestazione che possiamo ormai definire storica - ha detto l'assessore regionale alla cultura Mauro Felicori, presentando la kermesse - che grazie alla passione degli organizzatori e a un largo pubblico affezionato ha saputo nel tempo connotare culturalmente l'intero territorio appenninico ma non solo, oltrepassando i confini nazionali con una meritata fama e con la diffusione on line dei concerti. La Regione conferma il proprio sostegno, e personalmente mi auguro che l'auspicata risoluzione della pandemia possa coincidere col ritorno del consueto appuntamento estivo porrettano".

"Vogliamo restituire al pubblico quello che due anni di pandemia hanno tolto - ha detto il patron Graziano Uliani- attraverso buona musica fatta non solo nel palco principale ma anche negli hotel e nei club a ogni ora del giorno e della notte". (ANSA).