Mostre: 'Vite silenziose' Mazzali in Assemblea legislativa E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ospita la mostra 'Vite silenziose', dello scultore Mauro Mazzali, che viene inaugurata venerdì 17 dicembre alle 18 negli spazi espositivi di viale Aldo Moro a Bologna.

L'esposizione, a cura di Sandro Malossini, rientra nella raccolta di opere del Centro studi per la cultura popolare di Bologna. Saranno presenti la presidente dell'Assemblea Emma Petitti e monsignor Giovanni Silvagni, vicario generale dell'Arcidiocesi di Bologna. La serata sarà accompagnata dalla Banda giovanile sinfonica Anbima Emilia-Romagna, diretta dal maestro Fabrizio Bugani.

"Il senso del Natale è anche questo - commenta Petitti - Creare e ritrovare occasioni di incontro e condivisione. Pur con i dovuti accorgimenti, quest'anno possiamo 'stringerci' nuovamente per apprezzare il bello che l'arte, attraverso musica e scultura, sa regalarci. Nella consapevolezza che le difficoltà legate alla pandemia non sono ancora completamente alle spalle, e con le festività ormai imminenti, è ancora più apprezzabile questo momento insieme".

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) dalle 9 alle 18, fino al 7 gennaio. Per accedere occorre prenotare scrivendo all'indirizzo mail: gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it, o chiamando i numeri 051.5275768-051.5275826. (ANSA).