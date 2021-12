Il Teatro del Pratello di Bologna si apre alla città

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Il Teatro del Pratello di Bologna apre per tre giornate, dal 17 al 19 dicembre, la propria sede alla città, per raccontare i progetti di Teatro Carcere e Teatro Civile. Due gli incontri, nei pomeriggi di sabato e domenica, sui progetti Voci e Visioni di lavoro, con ospiti, letture e musica dal vivo. Ci saranno inoltre due laboratori e un set fotografico aperto a tutti. Senza trascurare i momenti teatrali: una prova aperta riservata agli studenti nell'ambito dei progetti di teatro e giustizia minorile e le incursioni teatrali dal repertorio della Compagnia del Pratello.

Poppin'Prat comincia venerdì 17 alle 15.30 con Prove rubate da Memorie di Mani, una prova aperta del prossimo spettacolo con i ragazzi della compagnia del Pratello riservata al Liceo Laura Bassi nell'ambito di un progetto di Educazione alla Legalità.

Sabato 18 alle 15 il primo incontro del Laboratorio di scrittura del progetto Voci 2022 (iscrizione obbligatoria) che proseguirà poi a gennaio, seguito alle 16.30 dal momento inaugurale con HelzaPoppin', incursioni teatrali dal repertorio della Compagnia del Pratello. Si prosegue alle 17.30 con Il lavoro della memoria, voci in musica, con Franco Farinelli, Patrizia Violi, Luca Alessandrini e il violoncellista Antonello Manzo, nell'ambito del progetto Epoche di passaggio. "Il progetto Voci 2022, che si concluderà come sempre con uno spettacolo per il 25 aprile, - ha spiegato il regista e direttore della compagnia, Paolo Billi - ha al centro il tema della formidabile crescita economica che seguì la seconda guerra mondiale, destinata a mutare i mercati internazionali e gli stili di vita delle persone".

Domenica 19 dicembre alle 15 un set fotografico a cura di Veronica Billi e alle 17 Il lavoro ora è agile!, conferenza spettacolo con Gian Guido Balandi, Patrizia Violi, Giorgio Gossetti, Filippo Milani, reading con i partecipanti ai laboratori del progetto Visioni di lavoro, che il Teatro del Pratello porta avanti da due anni in collaborazione con l'Associazione il Mulino. (ANSA).