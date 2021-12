Il progetto Running for Democracy al debutto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Il Teatro Arena del Sole di Bologna presenta in prima assoluta e per un'unica data, il 21 dicembre alle 20, lo spettacolo 'Running for Democracy', progetto conclusivo del network europeo per la mobilità degli artisti Between Lands, composto da sette partner internazionali (per l'Italia Emilia-Romagna Teatro), con l'obiettivo di difendere una comune visione democratica del mondo e promuovere il ruolo della cultura all'interno della società, attraverso scambi artistici e spazi di riflessione.

Lo spettacolo, composto dagli stessi testi, ma diretto da registi differenti, è stato messo in scena in ogni paese e teatro del network. L'edizione italiana è l'ultima a debuttare, subito dopo quella belga, presentata lo scorso 11 dicembre a Bruxelles. Mentre a giugno 2021 per Ert è stato Nicola Borghesi di Kepler-452 a dirigere la performance spagnola al Teatro Calderón di Valladolid.

In Italia la regista ospite a realizzare 'Running for Democracy' per il Teatro Arena del Sole è la catalana Judith Pujol. Costruito sulla base di sette testi scritti da sette diversi autori, lo spettacolo affronta il tema complesso della democrazia: Mickaël De Oliveira (Portogallo) firma Lezioni di sopravvivenza; Lena Kitsopoulou (Grecia) Democrazia oppure Un'amichevole serata democratica; Charlotte Lagrange (Francia) Una piazza spopolata; Rachida Lamrabet (Belgio) La democrazia non è uno stato; José Manuel Mora (Spagna) Democrazia. Cinque frammenti e un epilogo per un'opera breve; Silvia Navarro Perramon (Spagna) Sette istruzioni per l'educazione dei pargoli (nel Secolo XXI); Pier Lorenzo Pisano (Italia) Gente. I drammaturghi affrontano con stili diversi vari argomenti come il silenzio, la segregazione, il commercio, la ricerca dell'identità, il privilegio, il dissenso, la violenza e la pulizia. Un collage che invita a riflettere su quali siano i modi di agire e decidere in comunità e le scelte da prendere che riguardano la collettività.