Cultura: E-R, online l'archivio del documentario italiano

Un archivio digitale dove conservare e mettere a disposizione del pubblico i documentari italiani. È "Documentando", un progetto dei Documentaristi Emilia-Romagna (D.E-R), disponibile da oggi online, realizzato in collaborazione con la Regione e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Nella piattaforma on demand, per il momento, è possibile accedere gratuitamente a 160 opere realizzate da più di 60 autori. La maggior parte dei titoli è emiliano-romagnola, ma l'obiettivo dei creatori è di rendere nazionale l'archivio. Si tratta di documentari che, come ricorda Enza Negroni, regista e presidente di D.E-R, "sono usciti dalla distribuzione commerciale e che vogliono conservare la memoria delle realtà che si sono rappresentate in questi anni".

L'interfaccia della piattaforma è organizzata come le altre alle quali sono abituati gli utenti per la fruizione dei contenuti audiovisivi. Si possono trovare i titoli facendo una ricerca per autore, anno di pubblicazione, ma anche per tematiche. Dall'archeologia all'ambiente, dalla politica allo sport. "Fa parte del grande mondo archivistico e bibliotecario che è un campo di azione importante per la nostra Regione - ha ricordato Mauro Felicori, assessore emiliano-romagnolo alla Cultura - ed è l'esito positivo di un dialogo avuto tempo fa quando, nel pieno dell'epidemia, tutti cercarono di industriarsi per capire come mantenere alta l'attenzione mentre calava la fisicità dei rapporti".