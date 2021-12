A Ferrara il Comune dona un dizionario di dialetto a scuola

Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri (Lega), ha presentato il testo, promosso e finanziato dal Comune, 'Impariamo il dialetto ferrarese', distribuito questa mattina dall'assessora Dorota Kusiak in tre scuole (le 'Biagio Rossetti', le 'Franceschini', nella frazione di Porotto e l'istituto 'Alberto Manzi' a Gaibanella) a una settantina di studenti, in rappresentanza dei circa 4.600 alunni che da questi giorni potranno consultare il 'prontuario' del vernacolo locale.

Quello distribuito e donato alle scuole dal Comune è un piccolo dizionario di dialetto ferrarese per giovanissimi alunni, con le illustrazioni del noto disegnatore Alberto Lunghini, i detti popolari, le parole di uso più frequente e quotidiano. Il testo è diviso in brevi capitoli, dedicati ai termini riferiti alla città, alla Spal, alle famiglie e alle espressioni per definire animali, cucina, cibo, feste, campagna, corpo umano, meteo, scuola, mesi, giorni della settimana, casa, vestiti, colori, azioni. In apertura c'è un'introduzione storica che ripercorre in sintesi l'evoluzione della lingua: il latino, gli influssi dei Galli, che abitarono la pianura del Po, fino ad arrivare alla lingua di cui fu artefice il popolo, tramandata di generazione in generazione.

"Dobbiamo essere fieri - ha detto il sindaco - della nostra lingua materna, rappresenta infatti le nostre radici, è un legame forte con il nostro passato ed è anche uno sguardo sul mondo, un modo di pensare e di guardare alle cose. Conoscere la lingua locale aiuta a conoscere ancora di più la storia e se stessi. Non solo, dalla sua conoscenza - ha aggiunto Fabbri - deriva anche una maggiore integrazione di chi viene da altri territori, nell'ottica di promuovere fino in fondo la nostra cultura anche all'esterno, aprendoci al mondo".