Sindaco R. Emilia presenta il suo libro 'I giorni del Covid'

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 14 DIC - Si intitola "I giorni del Covid - Una comunità alla prova della pandemia: dialoghi e prospettive" il libro scritto dal sindaco di Reggio Emilia nonché presidente Anci Emilia-Romagna, Luca Vecchi che lo ha presentato stamattina in anteprima con una conferenza stampa al centro sociale 'L'Orologio'.

Duecentoventotto pagine, edite da Edizioni San Lorenzo (e curate da Giovanni Vignali e Simone Forte), che raccolgono saggi, dialoghi e contributi di molti dei principali esponenti della società reggiana che ripercorrono a tappe il primo lockdown, la ripartenza, la seconda e la terza ondata del virus, la sfida vaccinale, ognuno dal proprio specifico punto di vista e dal proprio ambito di osservazione, dalla scuola all'economia.

Il volume si apre con l'introduzione dell'ex premier Romano Prodi e poi seguono interventi, sotto forma di confronti dialogati, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del sacerdote don Giuseppe Dossetti jr, del leader della Cgil Maurizio Landini, del partigiano Giglio Mazzi, della presidente di Reggio Children Carla Rinaldi fino all'ex assessore regionale Sergio Venturi. "L'idea di scrivere è nata nel momento difficile e doloroso di inizio pandemia - racconta l'autore - In questo libro ci sono pensieri personali e aneddoti di quel periodo. Dalle difficoltà di gestione fino agli esempi della cittadinanza. Ne viene fuori un modello di una grande comunità che si è messa in moto per non naufragare, ognuno facendo la propria parte. Purtroppo non abbiamo ancora questa emergenza sanitaria alle spalle, ma quando finalmente sarà finita mi auguro che la città rifletta sul ruolo da interpretare per ripartire". Giovedì sera alle 21, sempre al circolo L'Orologio, la prima presentazione pubblica del libro con un dialogo tra lo stesso Vecchi, la direttrice generale dell'Ausl Cristina Marchesi e l'ex dg dell'azienda sanitaria reggiana Fausto Nicolini. (ANSA).