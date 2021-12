Mostre, a Ravenna 'Dante, Alice e altri viaggiatori'

Apre venerdì 17 dicembre alla biblioteca Classense di Ravenna la mostra 'Il cammino dell'eroe.

Dante, Alice e altri viaggiatori', dedicata al tema del viaggio, cardine della Divina Commedia e di molti romanzi, fiabe e miti.

Curata da Daniela Poggiali e visitabile fino al 26 febbraio, la mostra propone ai visitatori di vivere il percorso espositivo rileggendo gli intrecci narrativi di tanti racconti che meritano di essere letti da parte di grandi e piccoli, e lo fa esponendo numerosi volumi, appartenenti alle collezioni classensi, di letteratura per l'infanzia e per ragazzi. Libri e illustrazioni raccontano il cammino di Dante verso la salvezza e i viaggi pieni di insidie di tanti personaggi. L'esposizione permette anche di riflettere sulla bellezza e sulla storia degli apparati figurativi dei volumi, talvolta molto più significativi di quelli "per adulti" e spesso dovuti ad artisti e illustratori notissimi.

La mostra si apre con una prima presentazione degli elementi tipici del viaggio di formazione, concentrandosi, in particolar modo, sulla Commedia dantesca. Seguono le bacheche dedicate ai racconti più noti della tradizione occidentale, dalle avventure di Alice a quelle di Pinocchio, dalle vicissitudini di Scrooge a quelle di Dorothy, con belle edizioni come 'Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino', pubblicata nel 1921 dalla casa editrice Bemporad e con le illustrazioni di Carlo Chiostri, o 'Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie. Dietro lo specchio', con le tavole di John Tenniel o, ancora, i volumi editi nella collana storica della Rosa d'Oro o dalla casa editrice milanese Boschi. Le edizioni sono databili dalla seconda metà dell'Ottocento ai giorni nostri e congiungono le collezioni storiche della Classense, delle sedi di Casa Vignuzzi e della Biblioteca Holden; in mostra anche alcune locandine dei fondi di manifesti cinematografici della Biblioteca e alcuni pezzi concessi da collezionisti e appassionati. (ANSA).