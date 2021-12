I vincitori del Premio Alberghini a Musica Insieme in Ateneo

'Mia - Musica insieme in ateneo' si congeda per le festività natalizie il 15 dicembre (20.30) all'Auditorium DAMSLab di Bologna con i giovani interpreti del Trio Hermes, Lodovico e Nicolò Parravicini, Eugenio Palumbo e Roberto Guarnieri, che apriranno il percorso dedicato dalla rassegna ai Rising Stars: una vera e propria Accademia di talenti, tutti selezionati fra i vincitori del Premio Alberghini 2021, sostenuto fin dall'inizio dalla Fondazione diretta da Alessandra Scardovi.

Il programma, introdotto da Marco Martinez, studente del corso di laurea in Discipline della musica dell'Università di Bologna, sarà aperto da Lodovico Parravicini, vincitore del Premio Alberghini nella sezione "archi solisti", accompagnato al pianoforte dal fratello Nicolò, con il primo movimento, Allegro moderato, del Concerto in re minore op. 47 di Jean Sibelius. Al Trio Hermes sarà affidata poi un'affascinante rarità del repertorio italiano: il Trio in la maggiore per violino, violoncello e pianoforte di Ildebrando Pizzetti, l'unico scritto per questo organico dall'autore parmense. La terza parte del programma vedrà protagonista il duo di mandolino e chitarra formato da Eugenio Palumbo e Roberto Guarnieri, con una serie di rutilanti composizioni che spaziano dalla canzone popolare alle virtuosistiche variazioni di Enrico Marucelli sulla Traviata verdiana, fino al folklore iberico, con il Capriccio spagnuolo di Carlo Munier che concluderà la serata.

Continua anche il contest di Musica Insieme, reperibile sul sito internet e sui profili social ufficiali (@musica_insieme_bologna per Instagram e Fondazione Musica Insieme per Facebook), nato per coinvolgere il pubblico nella creazione del decalogo dello spettatore 3.0. I lavori più creativi e più votati sul web saranno premiati con uno speciale cadeau culturale: l'abbonamento alla prossima Stagione de I Concerti 2022/23. (ANSA).