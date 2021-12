Covid: in E-R 1.845 nuovi casi e 23 morti, ricoveri stabili

Oltre 1.800 nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, ricoveri sostanzialmente stabili ma sul fronte dei decessi una giornata nera, con 23 persone morte nelle ultime 24 ore con Covid-19. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

I nuovi contagi sono 1.848 su un totale di 41.927 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, il 4,4%. Età media 38 anni. Sul territorio il coronavirus circola di più nel Bolognese (516 nuovi casi più 67 del circondario Imolese), in provincia di Modena (240), Rimini (205) e Reggio Emilia (204).

Purtroppo, si registrano 23 decessi, pazienti di età compresa tra 56 e 96 anni. Quanto ai ricoveri, in terapia intensiva ci sono 92 persone (+4 da ieri), 1.001 quelli negli altri reparti Covid (-3).

Complessivamente, i casi attivi oggi sono 34.848 (+1.260), il 96,9% in isolamento domiciliare.