Violenza donne: Bonaccini 'femminicidi fenomeno sociale'

La violenza degli uomini contro le donne va affrontata in "termini sociali, perché la portata del fenomeno non lascia scampo al tentativo di isolare il singolo caso". Ne è convinto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, intervenuto alla seduta straordinaria dell'assemblea legislativa dedicata all'eliminazione della violenza di genere.

"Se abbiamo ritenuto di assumere insieme un'iniziativa straordinaria è perché il problema ci riguarda e ci colpisce direttamente e per dare continuità alla giornata del 25 novembre", ha aggiunto Bonaccini. Secondo il presidente è necessario aumentare la cooperazione tra istituzioni e associazioni per garantire prevenzione, protezione delle vittime e sanzione del reato. "Parlo di un fenomeno sociale non per sminuire la portata delittuosa dei singoli episodi - ha concluso il presidente - quando parliamo di femminicidi stiamo esaminando la punta di un iceberg di forme di violenza ben più vaste".

(ANSA).