Vaccini: Bologna, prenotato 6,5% del totale fascia 5-11 anni

A Bologna, alle 16, le prenotazioni per i vaccini dei bambini compresi nella fascia d'età 5-11 anni sono 3247. Lo rende noto in una conferenza stampa il direttore generale della Ausl Bologna, Paolo Bordon.

La platea dei vaccinabili nel territorio bolognese è di circa 50.000 unità: nella prima giornata disponibile si è quindi prenotato il 6,5% del totale. La maggior parte delle prenotazioni è avvenuta tramite il sito internet.

Le somministrazioni partiranno giovedì 16 dicembre alla Fiera, in collaborazione con la Croce rossa italiana di Bologna e l'associazione Bimbo tu, all'ospedale Bellaria, alla casa della salute di Casalecchio di Reno e a San Giovanni in Persiceto. In Fiera ci saranno dei canali di ingresso e di uscita dedicati ai bambini e dei percorsi differenziati che prevedono anche la presenza di personale volontario e di animazione.

L'azienda sanitaria conta di realizzare circa 230 somministrazioni al giorno. Verrà utilizzato solo il vaccino Pfizer, l'unico approvato dagli enti regolatori per questa fascia d'età: i bambini riceveranno un terzo della dose degli adulti. A partire dal 17 dicembre partiranno le somministrazioni anche nell'ospedale di Vergato, al poliambulatorio di Castel Maggiore, alla casa della salute Pieve di Cento, al poliambulatorio di Baricella, al Barberini a Crevalcore e alla casa della salute di San Lazzaro. I bambini fragili (tra i 1500 e 1800) verranno invece contattati direttamente dall'azienda sanitaria e dovranno recarsi all'ospedale Sant'Orsola per la vaccinazione. "Ci piacerebbe che il 50% di questa fascia d'età si vaccinasse in poco più di un mese - afferma Bordon - confidiamo nel ruolo dei pediatri, che inoltre vaccineranno direttamente nei nostri centri". (ANSA).